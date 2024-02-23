Стало известно, почему сорвался переход Кругового в ЦСКА зимой

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев в интервью "Спорту день за днем" заявил, что защитник Данил Круговой мог уже этой зимой перебраться в стан столичного ЦСКА.
"ЦСКА обращался в "Зенит" по поводу Кругового. Не договорились по условиям", - заявил Медведев.
ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за "Зенит", а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в "Зенит-2" и исключен из заявки основной команды.
Круговой выступает за "Зенит" с 2019 года. Он является воспитанником команды.
В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.