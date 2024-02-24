«Байер» обыграл «Майнц» и упрочил лидерские позиции в чемпионате Германии

Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Майнц». Игра проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступил Тимо Герах. Матч завершился победой «фармацевтов» со счётом 2:1.

На третьей встречи счёт в матче открыл полузащитник «Байера» Гранит Джака. На восьмой минуте полузащитник «Майнца» Доминик Кор сравнял счёт в матче.

На 68-й минуте хавбек леверкузенского клуба Роберт Андрих забил победный гол своей команды.

После 23 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 61 очко и занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Бундеслиги «Майнц» заработал 15 очков и располагается на 17-й строчке.