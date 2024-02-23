Президент Ла Лиги оценил вероятность трансфера Мбаппе в «Реал»

«Знаю, что он покидает «ПСЖ». Оцениваю вероятность перехода Мбаппе в «Реал» в 99%. Но я не знаю, подписан ли контракт уже.



Является ли его переход хорошей новостью для Ла Лиги? Конечно, это отличная новость для «Реала» и всего испанского футбола. Он один из лучших игроков в мире. С моей точки зрения, Беллингем, Холанд и Мбаппе — три лучших игрока на планете, и двое из них находятся в «Реале», — приводит слова Тебаса L’Équipe.