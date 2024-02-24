Футболисту Тарасову поставили неутешительный диагноз

Футболист Дмитрий Тарасов недавно стал отцом в четвертый раз. Ну а сразу после того, как спортсмен привез жену и малыша домой, он попал в больницу. Оказалось, Тарасова тревожили боли непонятного происхождения. После обследования наконец удалось выяснить, в чем причина.