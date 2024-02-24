Джон Терри назвал игрока, на которого должны равняться молодые футболисты

«Для любого молодого игрока Роналду должен быть главным примером, тем, на кого стоит равняться. Делать то, что делает он в его возрасте, это невероятно», — приводит слова Терри ESPN.

В среду, 21 ферваля, «Аль-Наср» на своём поле обыграл «Аль-Фейху» в ответном матче 1/8 финала со счётом 2:0 (первая игра — 1:0). Роналду отметился забитым голом на 86-й минуте встречи.

В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл во всех турнирах за клуб в 28 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 11 результативных передач. Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года.