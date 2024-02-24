Стало известно имя лучшего футболиста АПЛ в 2010-х годах по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo признало испанского полузащитника Давида Сильву лучшим футболистом английской Премьер-лиги в 2010-х годах. В рейтинг сильнейших игроков данного периода также попали 17 футболистов. В тройку вошли ещё два игрока «Манчестер Сити» — бельгиец Кевин де Брёйне (выступает за «горожан» до сих пор) и аргентинец Серхио Агуэро.