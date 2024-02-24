Сын легенды «Реала» будет играть с Месси

Футболист пополнил состав американской команды, перейдя из «Архентинос Хуниорс». Контракт опорного хавбека рассчитан до 2027 года с возможностью продления еще на год. Федерико Редондо дебютировал в аргентинском чемпионате в 2022 году. За это время в чемпионате страны он провел 58 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.