Аршавин высказался против налога на легионеров

«Я против налога на легионеров. Уже не знают, за что деньги содрать. Каждый раз переписывают правила — то 2% от зарплаты надо выплачивать, теперь вот налоги. Если введут налог на легионеров, российские футболисты будут стоить ещё дороже. А их цены и так на рынке перегреты», — приводит слова Аршавина Sport24.