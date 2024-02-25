Рома — Торино, прогноз на матч Серии А 26 февраля 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Бывший легендарный футболист изменил игру и менталитет римлян. Они стали сильнее.

26 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Торино». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.97. Успех туринцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Торино» 26 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Торино» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Торино» (26.02.2024)

Позади матчи 1/16 финала Лиги Европы. Возвращаемся на внутренние арены. На 26 февраля запланированы две встречи 26-го тура Серии А. В самой ранней из них на стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами местная «Рома» и «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

В последних пяти турах в чемпионате Италии «Рома» уступила только лидирующему «Интеру» (2:4). Победила она «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1), «Кальяри» (4:0) и «Фрозиноне» (3:0). Также римляне недавно добыли путёвку в 1/8 финала Лиги Европы, победив в ответном матче «Фейеноорд» (1:1, по пенальти 4:2).

Пока что решение руководства «джаллоросси» отправить в отставку Жозе Моуринью и назначить на его должность Даниэле Де Росси полностью себя оправдывает. Под управлением бывшего легендарного футболиста «волков» команда стала демонстрировать гораздо более яркий и интенсивный футбол.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти недавно признался, что его очень впечатлило то, что Де Росси принёс «Роме» изменение мышления и игры. Он подчеркнул, что это было очень непросто сделать в такие короткие сроки. Даниэле заслуживает особой похвалы.

Главное, что «волки» очень хорошо приняли нового тренера. Здорово прибавили Лоренцо Пеллегрини, Леандро Паредес, Стефан Эль-Шаарави и Пауло Дибала. Заметно улучшилось качество командной игры. Если раньше «джаллоросси» очень сильно зависели от Ромелу Лукаку и делали упор на стандарты, то теперь они более разносторонние и вариативные в атаке.

Де Росси не боится экспериментировать и пробовать использовать некоторых футболистов на разных позициях. Например, во встрече последнего тура Серии А с «Фрозиноне» он использовал Сердара Азмуна на позиции атакующего полузащитника. Это дало результат. Иранец забил мяч.

«Торино» в последних девяти матчах в Серии А победил только переживающий трудные времена «Наполи» (3:0), занимающий предпоследнее место в турнирной таблице «Кальяри» (2:1) и пребывающий в чёрной полосе «Лечче» (2:0). Также он сыграл вничью с «Удинезе» (1:1), «Дженоа» (0:0), «Салернитаной» (0:0) и «Сассуоло» (1:1).

Уступили туринцы «Фиорентине» (0:1) и «Лацио» (0:2). Они расположились на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от занимающей шестое место «Ромы» составляет пять очков. Скорее всего, «быки» так и закончат сезон в привычной нише — в середняках.

В первую очередь команде не хватает мощности и креативности в атаке. В 25 встречах в первенстве подопечные Ивана Юрича забили только 23 мяча, а пропустили почти столько же — 22. Возможно, ситуация с результативностью была бы лучше, если бы туринцы сумели договориться с «Аталантой» насчёт приобретения Алексея Миранчука.

Юрич отмечал, что креативность и созидание россиянина определённо пригодились бы «Торино». Однако вместо приобретения экс-хавбека «Локомотива» летом «быки» подписали защитника московского «Динамо» Сабу Сазонова. В этом сезоне он принял участие в восьми неполных матчах в Серии А, в которых не отметился полезными действиями.

В последних двух встречах Юрич оставил защитника в запасе. Не исключено, что в грядущем матче грузин также не появился на поле. Он проигрывает конкуренцию сокомандникам. Поставить на то, что «Рома» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93.

Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Ещё одна проходила в Турине и ознаменовалась разгромной победой римлян — 3:0. В этот раз много голов не ждём. Дело ещё в том, что у обеих команд очень надёжные голкиперы. Вратарь «быков» Ваня Милинкович-Савич в 24 встречах в Серии А совершил целых 73 сейва.

У римлян же развязалась высокая конкуренция за место в основе. Опытного Руя Патрисиу теснит молодой талант Миле Свилар. В трёх последних матчах во всех официальных турнирах он пропустил только два мяча. За этот период времени серб совершил целых 17 сейвов, а также парировал два послематчевых пенальти.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Торино» 26 февраля 2024 года

Возможно, подъём «Ромы» имеет временный характер и вскоре наступит спад. Однако пока что она демонстрирует отличный футбол. Неординарные решения Де Росси идут римлянам на пользу. Дома у них есть хорошие шансы обыграть нестабильный «Торино». Впрочем, за счёт надёжной обороны туринцы могут зацепиться за ничью. В любом случае много голов не ждём. Статистика и история очных встреч свидетельствуют в пользу того, что «джаллоросси» не уступят и сыграет «низ» по голам.