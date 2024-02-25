«Арсенал» установил уникальное достижение в АПЛ

По информации источника, «Арсенал» стал первой командой в истории АПЛ, сумевшей забить по два или более гола в семи подряд таймах. Данная голевая серия стартовала во второй половине встречи с «Ливерпулем» (3:1), прошедшей в начале февраля, а затем продолжилась в играх с «Вест Хэм Юнайтед» (6:0) и «Бёрнли» (5:0).