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На матче Россия – Сербия будут Красич, Видич, Лепс, Бикович и Кустурица

Стало известно, какие звезды футбола, кино и эстрады посетят товарищескую встречу сборных России и Сербии.

На матче Россия – Сербия будут Красич, Видич, Лепс, Бикович и Кустурица
© ТАСС

Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, перед началом матча выступит певец Григорий Лепс с песней «Родина-Мать». В перерыве игры песню «Жди меня там» исполнит Севак Ханагян. Отмечается, что гимн Сербии прозвучит в исполнении сербской певицы Александры Прийович.

Помимо этого, РФС хочет организовать автограф-сессию для болельщиков, где будут присутствовать экс-футболисты Милош Красич, Неманья Видич, Огнен Короман, Михайло Пьянович, Данко Лазович, а также актер Милош Бикович и режиссер Эмир Кустурица.

Матч Россия – Сербия состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

В данный момент сборная России отстранена от участия на международных соревнованиях. Сербия станет первым европейским соперником национальной команды России после отстранения.

Футбол
Михайло Пьянович
Данко Лазович
Огнен Короман
Иван Карпов
Милош Красич
Неманья Видич
Милош Бикович
Григорий Лепс
Эмир Кустурица
СБОРНАЯ РОССИИ
РФС