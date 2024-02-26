На матче Россия – Сербия будут Красич, Видич, Лепс, Бикович и Кустурица
Стало известно, какие звезды футбола, кино и эстрады посетят товарищескую встречу сборных России и Сербии.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, перед началом матча выступит певец Григорий Лепс с песней «Родина-Мать». В перерыве игры песню «Жди меня там» исполнит Севак Ханагян. Отмечается, что гимн Сербии прозвучит в исполнении сербской певицы Александры Прийович.
Помимо этого, РФС хочет организовать автограф-сессию для болельщиков, где будут присутствовать экс-футболисты Милош Красич, Неманья Видич, Огнен Короман, Михайло Пьянович, Данко Лазович, а также актер Милош Бикович и режиссер Эмир Кустурица.
Матч Россия – Сербия состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
В данный момент сборная России отстранена от участия на международных соревнованиях. Сербия станет первым европейским соперником национальной команды России после отстранения.