На матче Россия – Сербия будут Красич, Видич, Лепс, Бикович и Кустурица

Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, перед началом матча выступит певец Григорий Лепс с песней «Родина-Мать». В перерыве игры песню «Жди меня там» исполнит Севак Ханагян. Отмечается, что гимн Сербии прозвучит в исполнении сербской певицы Александры Прийович.