$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Футболиста «Бордо» ввели в кому из-за травмы головы во время матча

Нападающий французского «Бордо» Альберт Элис получил травму во время матча второго дивизиона чемпионата Франции по футболу против «Генгама».

Футболиста «Бордо» ввели в кому из-за травмы головы во время матча
© ГлагоL

Как сообщает Le Parisien, Элис упал на лёд после воздушной дуэли с Донатьеном Гомисом и потерял сознание. Спустя несколько минут его унесли на носилках. Нападающего ввели в состояние искусственной комы в больнице Пеллегрин из-за травмы головы, однако подробности клуб пока не сообщает. Предполагается, что спортсмен получил перелом лицевых костей. Сейчас футболист находится в палате интенсивной терапии.

Родители Элис находятся рядом с ним в больнице. Первые результаты обследования ожидаются в ближайшие часы.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что футболист сборной Англии Трент Александер-Арнольд нанял телохранителя, чтобы защитить себя от навязчивой фанатки. Женщина преследовала футболиста в течение года, забрасывая его откровенными сообщениями, узнавая его номер и бесконечно звоня ему. Члены семьи Трента подверглись бомбардировке оскорбительными сообщениями.

Футбол
Альберт Элис