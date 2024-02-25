Футболиста «Бордо» ввели в кому из-за травмы головы во время матча

Нападающий французского «Бордо» Альберт Элис получил травму во время матча второго дивизиона чемпионата Франции по футболу против «Генгама».

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Как сообщает Le Parisien, Элис упал на лёд после воздушной дуэли с Донатьеном Гомисом и потерял сознание. Спустя несколько минут его унесли на носилках. Нападающего ввели в состояние искусственной комы в больнице Пеллегрин из-за травмы головы, однако подробности клуб пока не сообщает. Предполагается, что спортсмен получил перелом лицевых костей. Сейчас футболист находится в палате интенсивной терапии.

Родители Элис находятся рядом с ним в больнице. Первые результаты обследования ожидаются в ближайшие часы.