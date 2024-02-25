Футболиста «Бордо» ввели в кому из-за травмы головы во время матча

Нападающий французского «Бордо» Альберт Элис получил травму во время матча второго дивизиона чемпионата Франции по футболу против «Генгама».
Как сообщает Le Parisien, Элис упал на лёд после воздушной дуэли с Донатьеном Гомисом и потерял сознание. Спустя несколько минут его унесли на носилках. Нападающего ввели в состояние искусственной комы в больнице Пеллегрин из-за травмы головы, однако подробности клуб пока не сообщает. Предполагается, что спортсмен получил перелом лицевых костей. Сейчас футболист находится в палате интенсивной терапии.
Родители Элис находятся рядом с ним в больнице. Первые результаты обследования ожидаются в ближайшие часы.
Ранее «ГлагоL» сообщал, что футболист сборной Англии Трент Александер-Арнольд нанял телохранителя, чтобы защитить себя от навязчивой фанатки. Женщина преследовала футболиста в течение года, забрасывая его откровенными сообщениями, узнавая его номер и бесконечно звоня ему. Члены семьи Трента подверглись бомбардировке оскорбительными сообщениями.