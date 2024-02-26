Экс-игрок "Спартака" заявил о проблеме с футболом в России

Сербский футболист, бывший защитник московского "Спартака" Марко Петкович признался, что счет уровень футбола в Сербии на сегодняшний момент выше, чем в России. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

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"В России такая проблема с футболом. Это отразилось и на уровне игры. Проблемы сразу начались с иностранцами. Думаю, все будет хорошо, когда ситуация нормализуется", - заявил Петкович.

Петкович выступал за "Спартак" с лета 2017 по январь 2019 года. В составе красно-белых он провел 16 матчей и выиграл Суперкубок России. На сегодняшний момент он является игроком сербского клуба "Раднички" Ниш.

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ "Спартак" сыграет с "Зенитом" в Санкт Петербурге. Игра пройдет 2 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.