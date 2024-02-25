$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Нападающий "Локомотива" Дзюба одним словом отреагировал на победу "Шанхай Шэньхуа" Слуцкого в Суперкубке Китая

Форвард москвоского "Локомотива" Артем Дзюба отреагировал на победу "Шанхай Шэньхуа" в матче за Суперкубок Китая. "Горжусь", - написал Дзюба в соцсетях, отметив аккаунт Леонида Слуцкого.

Дзюба одним словом отреагировал на первую победу Слуцкого в Китае
© РИА Новости

Напомним, сегодня, 25 февраля, команда российского главного тренера обыграла в матче за Суперкубок страны "Шанхай Порт" со счетом 1:0. Отметим, что этот трофей был завоеван специалистом в дебютном официальном матче в тренерском кресле китайского клуба.

Слуцкий дебютировал в Китае с ничьей

Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа" в конце прошлого года.

Стороны подписали трудовое соглашение сроком на один год.

Футбол
Артем Дзюба
Локомотив
1