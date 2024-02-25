Голевой пас Оздоева помог ПАОКу победить «Панетоликос» в чемпионате Греции

ПАОК на выезде одержал победу над «Панетоликосом» в матче 24 го тура чемпионата Греции по футболу.

Встреча в Агринионе завершилась со счетом 3:1. На 72 й минуте защитник «Панетоликоса» Педро Силва Торрехон срезал мяч в свои ворота. Также в составе победителей забили Андрия Живкович (73) и Иоаннис Костантелиас (90). У хозяев отличился Илиас Хадзитеодоридис (5). Российский полузащитник гостей Магомед Оздоев вышел на поле на 63 й минуте и отметился результативной передачей.