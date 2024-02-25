«Барселона» продолжает платить зарплату Месси

По информации источника, футболисты входят в фонд заработной платы каталонцев. Несмотря на то, что они покинул клуб, «Барселона» по-прежнему имеет контрактные обязательства перед Месси, Альбой и Бускетсом. Причиной этого является изменения, которые были подписаны в период пандемии коронавируса и которые напрямую влияют на состояние клуба на сегодняшний день.