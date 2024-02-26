Аршавин раскритиковал игру Миранчука в матче Серии А с «Миланом»

«За два месяца, в течение которых у «Аталанты» продолжается взлёт, это самая неудачная игра её лидеров — (Тёна) Копмейнерса, (Шарля) де Кетеларе, Миранчука. У них игра не получилась, они впереди не создавали давление. Когда мяч к ним приходил, они быстро его теряли. Игра Миранчука? Кратко — ни о чём», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».