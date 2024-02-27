Семак заявил, что «Зенит» не готовится точечно к матчу со «Спартаком»

«Последние дни в Абу-Даби посвящены точечной подготовке к «Спартаку»? Нет. У нас нет такой конкретной точечной подготовки. Конечно, мы готовимся, но у нас много матчей впереди, и мы должны быть готовы ко всем соперникам», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».