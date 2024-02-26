Goal представил обновленный рейтинг игроков, претендующих на «Золотой мяч»

Один из крупнейших новостных футбольных сайтов Goal обновил рейтинг из 20 игроков, которые обладают наибольшими шансами на то, чтобы получить награду «Золотой мяч» по итогам 2024 года. Представляем вашему вниманию полный рейтинг, составленный данным сайтом.