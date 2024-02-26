Игрок «Реала»: с появлением VAR все стало очень грязным

«Мы думали, что с появлением VAR споры закончатся, а их стало ещё больше. В испанском футболе судьи высокого уровня, но с появлением VAR всё стало очень грязным», — приводит слова Васкеса Relevo.

32-летний Васкес является воспитанником «сливочных», откуда один раз отдавался в аренду в «Эспаньол». Уже летом 2015 года он был переведён в основную команду и в общей сложности сыграл за «Реал» 336 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 забитыми мячами и 61 голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, его стоимость составляет € 5 млн.