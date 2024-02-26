Газзаев поддержал судейское нововведение в РПЛ

«Это, безусловно, полезное нововведение для полноты объективности по тому или иному решению. Как мы знаем, на стадионах бывают различные мнения среди болельщиков той или иной команды, которые по своему определению не могут быть беспристрастными из-за своих симпатий. На мой взгляд, судья безусловно должен оглашать свои решения, касающиеся ключевых моментов игры. Поэтому я поддерживаю данное решение», — приводит слова Газзаева RT.