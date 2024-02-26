Экс-игрок ЦСКА Попов стал главным тренером СКА Ростов

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов стал главным тренером СКА Ростов, который будет выступать в Медиалиге.

«Денис Александрович Попов — главный тренер СКА Ростов-на-Дону. Отметим, что Денис Александрович уже имеет опыт работы с нашим профессиональным клубом в качестве главного тренера, а также имеет тренерскую лицензию «PRO-УЕФА». Верим в долгосрочное сотрудничество и успехи в Медийной футбольной лиге», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в составе ЦСКА Попов в качестве футболиста выиграл один раз Российскую Премьер-Лигу и дважды – Кубок России. Уже в качестве тренера работал в «Дружбе Майкоп», СКА Ростове и «Уфе». Последняя должность работы – помощник главного тренера в «Алании».