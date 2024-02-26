Заболотный готов продолжить карьеру в чемпионате Франции

«Смотря в каком возрасте. И при каких обстоятельствах в семье. Сейчас у меня младший сын пошел в первый класс, старший сдает ОГЭ. Жена бы не поняла, наверное. Но опять же, если поиграть полгода-год, например, во Франции — почему нет? Жена с детьми наверняка бы подумали: «Куда ты лезешь? Что с тобой происходит?» Но если любишь футбол — готов на все», — сказал Заболотный «СЭ».