Заболотный готов продолжить карьеру в чемпионате Франции
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о том, готов ли он уехать играть в европейский чемпионат.
«Смотря в каком возрасте. И при каких обстоятельствах в семье. Сейчас у меня младший сын пошел в первый класс, старший сдает ОГЭ. Жена бы не поняла, наверное. Но опять же, если поиграть полгода-год, например, во Франции — почему нет? Жена с детьми наверняка бы подумали: «Куда ты лезешь? Что с тобой происходит?» Но если любишь футбол — готов на все», — сказал Заболотный «СЭ».
Заболотный перешел в ЦСКА из «Сочи» в июле 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает форварда в 1 млн евро.
В нынешнем чемпионате России он провел 17 матчей (1 112 минут), забил 6 голов и сделал 2 ассиста.