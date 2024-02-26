Режиссеру Кустурице подарили майку сборной России по футболу
Сербского режиссёра Эмира Кустурицу «приняли» в сборную России по футболу, сообщается в Telegram-канале национальной команды.
В преддверии товарищеского матча со сборной Сербии кинодеятелю подарили именную футболку российской сборной с номером «70». Встреча сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».
Сборная России по футболу/Телеграм
Ранее в пресс-службе общества «Знание» заявили, что двукратный лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица выступит на просветительском марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».