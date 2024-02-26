Режиссеру Кустурице подарили майку сборной России по футболу

Сербского режиссёра Эмира Кустурицу «приняли» в сборную России по футболу, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

В преддверии товарищеского матча со сборной Сербии кинодеятелю подарили именную футболку российской сборной с номером «70». Встреча сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».

Сборная России по футболу/Телеграм