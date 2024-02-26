«Аль‑Иттихад» победил «Аль‑Вахду», у Бензема отмененный гол и незабитый пенальти
«Аль Иттихад» победил «Аль Вахду» в матче 21 го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аль Иттихада».
Нападающий команды из Джидды Карим Бензема в добавленное к первом тайму время не реализовал пенальти. Также на 30 й минуте главный судья отменил гол французского форварда после подсказки VAR.
«Аль Иттихад» набрал 37 очков и занимает 5 е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
В нынешнем сезоне на счету Бензема 9 голов и 5 результативных передач в 16 матчах.