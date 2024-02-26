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«Аль‑Иттихад» победил «Аль‑Вахду», у Бензема отмененный гол и незабитый пенальти

«Аль Иттихад» победил «Аль Вахду» в матче 21 го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль‑Иттихад» победил «Аль‑Вахду», у Бензема отмененный гол и незабитый пенальти
© Матч ТВ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аль Иттихада».

Нападающий команды из Джидды Карим Бензема в добавленное к первом тайму время не реализовал пенальти. Также на 30 й минуте главный судья отменил гол французского форварда после подсказки VAR.

«Аль Иттихад» набрал 37 очков и занимает 5 е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 9 голов и 5 результативных передач в 16 матчах.

Футбол
Карим Бензема