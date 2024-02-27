Быстров предложил бить палкой молодых футболистов

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об уровне молодых российских игроков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что молодые футболисты часто проигрывают конкуренцию возрастным, хотя неплохо оснащены технически.

«Значит, надо палкой бить! Применять все старые дедовские методы, которые приносили нам пользу», — предложил Быстров.

По его словам, дети сейчас слишком увлечены компьютерными играми.

«У нас пропал двор! Час позанимались в академии, пошли на диван в приставку играть», — заявил Быстров.