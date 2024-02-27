"Фиорентина" одержала победу над "Лацио" в матче 26-го тура Серии А со счетом 2:1.

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На 45-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Лацио" Луис Альберто. На 61-й минуте защитник "Фиорентины" Кайоде сравнял счет, а уже спустя восемь минут экс-игрок "Милана" Бонавентура принес победу своей команде.

Благодаря сегодняшней победе "фиалки" обогнали "орлов" в турнирной таблице и взобрались на седьмую строчку.

Серия А, 26-й тур.

"Фиорентина" 2:1 "Лацио".

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