Жоау Феликс назвал своего самого близкого друга в «Барселоне»

Нападающий «Барселона» Жоау Феликс ответил на вопрос о том, кто является его самым близким другом в каталонской команде.

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«Мой лучший друг в «Барселоне»? Канселу», — приводит слова Феликса Barca Universal.

Феликс выступает за «Барселону» с прошлого лета, находясь в команде на правах годичной аренды из «Атлетико». В этом сезоне форвард провёл за сине-гранатовых 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами.