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Жоау Феликс назвал своего самого близкого друга в «Барселоне»

Нападающий «Барселона» Жоау Феликс ответил на вопрос о том, кто является его самым близким другом в каталонской команде.

Жоау Феликс назвал своего самого близкого друга в «Барселоне»
© Пресс-служба "Атлетико"

«Мой лучший друг в «Барселоне»? Канселу», — приводит слова Феликса Barca Universal.

Феликс выступает за «Барселону» с прошлого лета, находясь в команде на правах годичной аренды из «Атлетико». В этом сезоне форвард провёл за сине-гранатовых 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

Канселу перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года на правах аренды. В нынешнем сезоне Канселу сыграл 29 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

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