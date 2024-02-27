Новичок "Краснодара": мой отец умирал, когда я дебютировал в футболе

Кастаньо вспомнил трудное детство в опасном районе и рассказал о критике на родине из-за переезда в Россию.

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Переход полузащитника Кастаньо в «Краснодар» называют одним из лучших трансферов этого межсезонье в РПЛ. Осенью Кевин стал основным игроком сборной Колумбии и даже обыграл Бразилию. В интервью «Чемпионату» хавбек рассказал о критике на родине из-за переезда в Россию, страшной болезни отца и желании стать чемпионом с новым клубом.

«Друзья меня спрашивали: «Почему ты едешь в Россию? Там же нет еврокубков»

— 2024 год для «Краснодара» начался с новости о вашем переходе в клуб. Расскажите, как всё происходило?

— В момент предложения я находился в расположении «Крус Асуля» в Мехико. Мне поступало достаточно предложений, но, поговорив с семьёй и Джоном Кордобой, который рассказывал много хорошего про клуб, принял решение перейти в «Краснодар».

— Что в тот момент вы знали о России?

— Практически ничего не знал. Только то, что «Краснодар» — один из лучших и самых больших клубов в РПЛ, а Россия — одна из лучших стран для комфортного проживания.

— Что вам рассказал Кордоба?

— Была речь про сам клуб и условия в нём, про отношение людей. Сказал, что в этом году у команды хорошо идут дела и есть возможность стать чемпионом. Джон описал российский футбол как очень конкурентный, динамичный, а ещё важную роль в нём играет физическая составляющая. Предупредил, что надо к этому подготовиться. Как раз из-за конкуренции и таких условий я принял решение присоединиться к «Краснодару».

— В Колумбии ваше решение вызвало критику. Из-за отсутствия еврокубков футбол в России назвали маргинальным. Что вы можете на это ответить?

— Как и всегда, любое решение можно раскритиковать. Действительно, в Колумбии некоторые были недовольны моим трансфером в «Краснодар». В кругу семьи, с женой и отцом, мы проанализировали эту ситуацию и приняли решение сделать этот шаг.

— Что перевесило отсутствие еврокубков?

— У меня было немало предложений: например, из Испании и Португалии. Но, поговорив с «Краснодаром», я поверил в этот проект. Сейчас могу помочь клубу стать чемпионом. В «Краснодаре» очень хотели меня видеть.

— Какую реакцию у друзей и близких вызвала новость о вашем переходе в «Краснодар»?

— Когда эта новость появилась в Колумбии и об этом узнали мои друзья, то начали спрашивать: «Почему в Россию? Там же нет еврокубков». Но у семьи не было сомнений, что здесь я буду хорошо себя чувствовать. Повторюсь, немаловажен шанс стать чемпионом.

«Я чем-то похож на Серхио Бускетса, он всегда был моим ориентиром»

— Опишите себя в трёх словах как футболиста.

— Техника, характер, стержень.

— Вас сравнивают с Бускетсом. Вы правда похожи?

— Да, я всегда говорил, что Серхио был и остаётся моим ориентиром. Смотрю много видео с ним, чтобы стараться делать некоторые вещи так же, как он. Например, пытаюсь понять его специфическую технику. Мне кажется, что мы в чём-то похожи: я тоже не позволяю себе терять мяч, отдаю передачи, которые точно дойдут до адресата.

— Вы вошли в список самых дорогих трансферов «Краснодара», а некоторые считают ваш переход лучшим во всей лиге в это трансферное окно. Вы готовы к такому давлению?

— К этому надо подойти серьёзно. Сейчас я стараюсь подготовиться к чемпионату в физическом и ментальном плане. Если даст бог, то я помогу «Краснодару» стать чемпионом.

«Краснодар» — замечательная команда! Мне всё нравится здесь»

— Какие впечатления от первых недель в «Краснодаре»?

— Это замечательная команда! Игроки и тренерский штаб прекрасно доносят свои идеи. Владимир Ивич объясняет свои требования на оставшуюся часть чемпионата. Мне всё здесь нравится.

— Как прошло знакомство с главным тренером?

— С ним мы познакомились, когда я уже приехал в команду. Могу назвать Владимира человеком с большой буквы. Он полностью отдаётся команде, виден его характер. Владимир помогает на поле и за его пределами, но требует полной отдачи на тренировках. Он готовит команду к серьёзной конкуренции после возобновления чемпионата.

— Вас заставляли исполнять песню или стих в качестве посвящения в команду?

— Такого не было. Сделали только туннель, где немного постучали по спине (смеётся).

— В «Краснодаре» много латиноамериканцев. С кем лучше всего успели подружиться?

— Со всеми ребятами из Латинской Америки я был знаком, особенно с Кордобой, Алонсо и Лукасом Оласой, потому что мы играли друг с другом в своих сборных. Но и с остальными футболистами, даже с русскоговорящими, мы общаемся и налаживаем контакт.

«В детстве родители запрещали мне выходить на улицу, потому что там иногда убивали людей»

— Многие футболисты из Латинской Америки рассказывают о бедном детстве. Каким оно было у вас?

— У меня было то же самое, я родился в скромном районе Колумбии. В тот период нужно было многим жертвовать, могу назвать своё детство тяжёлым. Дорасти до уровня жизни, на котором сейчас я нахожусь, помог отец. Он с раннего детства и до того момента, пока я не перешёл в профессиональный футбол, был моим тренером и во многом наставлял.

— В Колумбии есть опасные места?

— Мой район был одним из самых страшных и бедных в пригороде Медельина. Иногда родители не разрешали мне выходить на улицу, потому что порой там убивали людей. Время от времени отключали свет из-за того, что за него было нечем платить. Но благодаря работе отца мы смогли из этого выбраться. А сейчас, как и каждый человек, хочу, чтобы моя семья жила хорошо, для этого я и работаю.

— Вы часто рассказываете про отца. Критикует ли он вашу игру?

— Конечно, но я бы не назвал это спором. Он как футбольный тренер учит меня самокритике и постоянному прогрессу, объясняет некоторые моменты, где я сыграл плохо или был недостаточно хорош. Мы созваниваемся перед каждой игрой, он напоминает мне о подготовке, о том, что я должен думать и действовать ещё быстрее, чем в прошлом матче. А после игры критикует и учит меня самого разбирать свои ошибки.

«Когда я дебютировал в профессиональном футболе, мой отец почти умирал»

— Правда ли, что, когда вы дебютировали в профессиональном футболе, ваш отец был сильно болен?

— Всё так, это происходило во время эпидемии коронавируса. Болезнь его очень сильно подкосила. Во время моей первой игры он находился в больнице и проходил интенсивное лечение. Мне кажется, новость о моём дебюте придала ему сил и он смог быстрее поправиться.

— Он рассказал, что чуть ли не умирал, но чудом выжил. Всё было настолько серьёзно?

— Да, это правда — очень тяжёлый случай. Приходилось применять самые жёсткие методы лечения. Повторюсь, я верю, что ему помогла новость о моём дебюте, потому что уже через неделю он выписался из больницы.

— Как вы это перенесли? Как можно сконцентрироваться на футболе в этот момент?

— Мне было очень тяжело. Как и любому ребёнку, который занимается футболом, хотелось дебютировать за профессиональную команду. В этот период мне не позволяли разговаривать с отцом, с ним была моя тётя, она передавала его слова: «Держись. Будь энергичнее и верь в бога». Я очень верующий человек, поэтому начал просить у него помощи.

— Не было мысли отложить дебют?

— Я бы никак не смог поехать в больницу и увидеть отца, потому что была пандемия и никого не пускали. А дебют в профессиональном футболе — мечта каждого ребёнка. Не думал, чтобы не играть в тот момент, потому что этого ждут все. Это была мечта не только моя, но и отца. Мы вместе работали и стремились к этому. Второй такой возможности может уже и не быть.

— Вы назвали себя семейным человеком. Ваша жена и дочка тоже переедут в Россию?

— Буквально 20 минут назад писал жене, что нужно приезжать, как только с командой вернусь со сборов в Россию. Я очень рад, когда мои родные находятся рядом, для меня важен семейный очаг.

— Многие латиноамериканцы впервые в России видят снег. Каких открытий вы ждёте от России?

— У меня ещё не было возможности там побывать, однако мне все рассказывают про холод и снег. Но знаю, что летом в Краснодаре бывает невероятно жарко.

«Обыграв сборную Бразилии с Винисиусом и Родриго, мы создали новую историю Колумбии»

— Вы уже играете в основном составе сборной Колумбии, а осенью победили Бразилию. Каково обыгрывать Винисиуса, Родриго и Алисона?

— В этот момент мы создали новую историю Колумбии, потому что никогда не побеждали сборную Бразилии. Вся команда и страна испытывали невероятные эмоции.

— Есть примеры колумбийских футболистов, которые стали мировыми звёздами — Хамес, Фалькао, но про чемпионат Колумбии мало известно. Расскажите об уровне.

— Чемпионат Колумбии техничный, не очень агрессивный и быстрый. Но есть много прекрасных игроков, которых хорошо готовят на уровне юношеского футбола. Они и создают разницу на поле.

— Хамес — до сих пор топ-футболист?

— У меня была возможность поиграть с ним в сборной Колумбии, там он капитан. Это выдающийся игрок, который написал историю для колумбийского футбола. Хамес является ориентиром, потому что был игроком больших европейских команд — «Реала», «Баварии». Он и сейчас на высоте.

— Как вам идея пригласить его играть в РПЛ в будущем?

— Всем бы хотелось иметь Хамеса у себя в команде. Сейчас он пытается найти свой клуб. Но игрок, за плечами у которого такая длительная карьера, ищет стабильное место для своей семьи поближе к родине. А в России футбол очень динамичный и конкурентоспособный.

— Теперь ваши друзья по сборной Карраскаль, Кассьерра и Барриос — главные конкуренты.

— С ними я тоже разговаривал ещё до того, как приехал в «Краснодар». Расспрашивал их о России. Ребята утверждали, что моей семье будет очень комфортно и спокойно.

— Успели с ними обсудить чемпионскую гонку?