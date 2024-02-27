Глушаков стал игроком армянского «Урарту»

За «Урарту» россиянин будет выступать под восьмым игровым номером. Напомним, этой зимой 37-летний Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока.