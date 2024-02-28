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Голкипер «Сассуоло» повредил сетку ворот во время матча серии А с «Наполи»

Сетка ворот «Сассуоло» была повреждена во время матча 21 го тура чемпионата Италии против «Наполи». Встреча проходит в городе Реджо нель Эмилия.

Голкипер «Сассуоло» повредил сетку ворот во время матча серии А с «Наполи»
© globallookpress.com

На 36 й минуте полузащитник неаполитанской команды Хвича Кварацхелия нанес удар по воротам хозяев с центра поля. Голкипер «Сассуоло» Андреа Консильи, пятясь назад, упал в ворота, в результате чего сетка отошла от перекладины. Проблема была устранена с помощью клейкой ленты, участие в ремонте принял форвард «Наполи» Виктор Осимхен. После первого тайма гости ведут со счетом 3:1, Осимхен оформил дубль.

В прямом эфире игру смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Чемпионат Италии. Сассуоло — Наполи

Футбол
Виктор Осимхен
Андреа Консильи