Голкипер «Сассуоло» повредил сетку ворот во время матча серии А с «Наполи»

Сетка ворот «Сассуоло» была повреждена во время матча 21 го тура чемпионата Италии против «Наполи». Встреча проходит в городе Реджо нель Эмилия.

На 36 й минуте полузащитник неаполитанской команды Хвича Кварацхелия нанес удар по воротам хозяев с центра поля. Голкипер «Сассуоло» Андреа Консильи, пятясь назад, упал в ворота, в результате чего сетка отошла от перекладины. Проблема была устранена с помощью клейкой ленты, участие в ремонте принял форвард «Наполи» Виктор Осимхен. После первого тайма гости ведут со счетом 3:1, Осимхен оформил дубль.