Березовский рассказал о вылете «Динамо» из РПЛ в 2016 году

«У нас был сложный период. Плохая осенняя часть сезона, затем сборы, которые проходили не в ногу со временем, так скажем. Были странные упражнения, ребята перестали их воспринимать всерьёз. Шансы были теоретически большие, но внутри команды чувствовалась обречённость. Были тяжёлая атмосфера и ощущение, что клуб уже не вылезет: команда — отдельно, тренерский штаб — отдельно», — приводит слова Березовского «Матч ТВ».