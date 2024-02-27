«Барселона» лишила бразильского защитника Дани Алвеса статуса легенды клуба после того, как его приговорили к тюремному заключению по делу о сексуальном насилии, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в «Барселоне» не стали лишать бразильца данного статуса после обвинений и заключения под стражу, а приняли решение сделать это после окончательного приговора 40 летнему спортсмену.

В список легенд «сине гранатовых» входят 102 футболиста, которые ранее выступали за клуб, в том числе основатель «Барселоны» Жоан Гампер. Последними, кто получил статус легенд клуба, стали Жорди Альба, Серхио Бускетс и Жерар Пике.

Алвес провел за «Барселону» 408 матчей, забил 22 мяча, сделал 105 голевых передач. В составе команды бразилец три раза выиграл Лигу чемпионов, трижды Суперкубок УЕФА, три раза клубный чемпионат мира, а также шесть раз побеждал в чемпионате Испании и четыре — в Кубке страны.