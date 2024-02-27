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Вратарь Березовский о тюремной заключении Кокорина: это влияние больших денег

Бывший голкипер московского московского «Динамо» и петербургского «Зенита» Роман Березовский заявил, что на молодых футболистов влияют большие деньги, передает «Матч ТВ».

Березовский: на Кокорина плохо повлияли большие деньги
© ФК "Арис"

«Это всегда влияет, люди просто этого не ощущают. Им кажется, что ничего не меняется, но это не так. Например, тот нашумевший случай с Кокориным в кафе — наверное, это следствие влияния больших денег», — сказал Березовский.

В 2018 году Кокорин попал в тюрьму. Он стал фигурантом уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Нападающий в одном из заведений столицы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму, и получил реальный срок. В сентябре 2019 года он вышел по УДО.

Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат итальянской «Фиорентина».

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