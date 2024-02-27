Президент «Аль-Вакры» вышел на поле ругаться с судьей в матче с «Аль-Саддом»

«Аль-Вакра» и «Аль-Садд» сыграли вничью 0:0 в матче чемпионата Катара.

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Президент «Аль-Вакры», шейх Халифа бин Хассан, вышел на поле на 66-й минуте, чтобы выразить недовольство судье по поводу назначенного пенальти в ворота его клуба. Это привело к кратковременной остановке матча.

Сдерживаемый несколькими членами своей семьи, бин Хассан вышел на поле, стал указывать на судью и подзывать его жестами. Некоторые игроки пытались успокоить президента.

Нападающий «Аль-Садда» Акрам Афиф не забил пенальти. Десять минут спустя был удален вратарь «Аль-Вакры» Сауд Аль-Хатер.