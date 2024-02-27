«Сочи» вернул «Пюнику» в аренду футболиста Арутюняна, с которым подписал контракт в январе
Армянский полузащитник «Сочи» Ованес Арутюнян арендован «Пюником» до конца сезона 2023/24, сообщила пресс служба сочинского клуба.
В январе 24 летний Арутюнян перешел в «Сочи» из «Пюника» и не провел ни одного официального матча за российскую команду. Условия контракта с футболистом не разглашались, но СМИ сообщали, что Арутюнян заключил с «Сочи» соглашение до 2027 года.
— Ованнес Арутюнян возвращается в «Пюник». 24 летний армянский полузащитник до конца сезона 2023/24 будет выступать на правах аренды за клуб из Еревана, — говорится в сообщении.
Арутюнян является двукратным чемпионом Армении в составе «Пюника» и обладателем Суперкубка страны.
После 18 туров «Сочи» занимает последнее, 16 е место в таблице МИР РПЛ, набрав 11 очков.