«Сочи» вернул «Пюнику» в аренду футболиста Арутюняна

В январе 24 летний Арутюнян перешел в «Сочи» из «Пюника» и не провел ни одного официального матча за российскую команду. Условия контракта с футболистом не разглашались, но СМИ сообщали, что Арутюнян заключил с «Сочи» соглашение до 2027 года.