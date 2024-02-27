Тренер «Селтика» разозлил феминисток Шотландии

Главный тренер «Селтика» в интервью журналистке Джейн Льюис после победы над «Мазеруэллом» (3:1) в чемпионате Шотландии заявил, что его команда «напишет свою собственную историю». На просьбу Льюис объяснить, что он имеет в виду, Роджерс заявил: «Вы знаете, что я имею в виду». Прежде чем уйти в интервью, тренер сказал журналистке: «Молодец, хорошая девочка».