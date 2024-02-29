Уткин оценил шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»

«Центральный матч первого тура, разумеется, «Зенит» — «Спартак». Если честно, я не очень вижу шанса здесь у «Спартака». Посмотрим, может быть, я ошибаюсь. Тем более, что прогнозы на первый после большой паузы тур всегда очень и очень неблагонадёжное занятие», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.