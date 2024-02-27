Новый спортивный директор «Баварии» высказался о грядущей перестройке клуба

«Я не знаю, когда мы можем начать говорить о капитальной перестройке, начнётся ли она с четырёх игроков, шести игроков, восьми игроков? Я начинаю сейчас, у Кристофа (Фройнда) уже есть полугодовое преимущество — он даст мне много информации. Мы вместе посмотрим на состав. Но самое главное — найти правильного тренера. Теперь карты перетасованы между мной и Кристофом. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие три месяца. Мы посмотрим, какие игроки отдают «Баварии» своё сердце и душу, чтобы достичь наших краткосрочных целей», — приводит слова Эберля Bayern & Germany.