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Чемпионат России: сколько денег потратили клубы РПЛ на свои составы — Зенит, Спартак, ЦСКА, Локомотив, Динамо, Краснодар

Не все команды занимают те места, которые должны, исходя из вложений в игроков.

Сколько клубы РПЛ заплатили за сегодняшние составы
© Чемпионат.com

После закрытия зимнего трансферного окна составы клубов РПЛ на вторую часть сезона приняли окончательный вид. Теперь покупок не будет до лета 2024 года. А сколько вообще потратили клубы РПЛ, чтобы собрать свои сегодняшние составы? И насколько таблица чемпионата России соответствует таблице затрат его участников на игроков? Ответы на эти вопросы – в нашем материале.

«Зенит», € 128,7 млн (здесь и далее — по данным Transfermarkt)

Никого не удивит тот факт, что действующий чемпион России – лидер РПЛ по затратам на игроков. «Зенит» впереди с большим отрывом: даже «Спартак» отстаёт в полтора раза. Команда Сергея Семака должна находиться на первом месте, исходя из этого рейтинга, но на сегодняшний день идёт только второй. Самую большую сумму петербургский клуб вложил в подписание Вендела – € 20,3 млн. И бразилец, пожалуй, сильнейший игрок команды, эти деньги отрабатывает. В топ-5 по стоимости также входят трансферы новичка Артура (€ 15 млн), Вильмара Барриоса (€ 15 млн), Дугласа Сантоса (€ 14 млн) и Клаудиньо (€ 12 млн).

«Спартак», € 87,4 млн

Красно-белые на втором месте по затратам на игроков текущего состава, а вот в таблице РПЛ – только на пятом. Как и «Зенит», «Спартак» пока не реализовал полностью потенциал команды. Самые большие средства были вложены этой зимой в новичка Манфреда Угальде – € 13 млн. Возвращение Квинси Промеса из «Аякса» обошлось московскому клубу в € 8,5 млн. В пятёрку также входят трансферы Кристофера Мартинса (€ 7 млн), Тео Бонгонда (€ 7 млн) и Хесуса Медины или Олега Рябчука (оба стоили по € 6 млн).

«Краснодар», € 53,9 млн

Вполне естественно, что и «Краснодар» находится в группе лидеров, учитывая, сколько потратил на состав Сергей Галицкий. Но неожиданно, что на первом месте. Краснодарский клуб лишь третий в этом списке. Самый крупный трансфер – подписание лучшего бомбардира «быков» Джона Кордобы за € 20 млн. А вот за лидера обороны Хуниора Алонсо отдали € 8 млн. В число наиболее дорогих попали также приобретения зимнего новичка Кевина Кастаньо (€ 7,3 млн), Витора Тормены (€ 3 млн) и Кайо (€ 3 млн).

«Динамо», € 51,2 млн

Столичные бело-голубые находятся на четвёртом месте по затратам на нынешний состав команды, а в таблице чуть выше – замыкают тройку. Так что Марцел Личка хорошо сработал в первой части сезона. У «Динамо» самый дорогой игрок – Бителло, за которого прошлым летом отдали € 10 млн. Второй в рейтинге – Денис Макаров, купленный в своё время за € 7,5 млн. Очевидно, от вингера, исходя из цены, ждали большего. В топ-5 ещё Луис Чавес (€ 6,5 млн), Дмитрий Скопинцев (€ 4,3 млн) и Николас Маричал (€ 4,2 млн).

«Локомотив», € 26,2 млн

Железнодорожники только пятые с точки зрения реальной трансферной стоимости собранных в клубе футболистов. При этом команда Михаила Галактионова занимает четвёртое место в РПЛ. Самые серьёзные деньги «Локомотив» отдал за Наира Тикнизяна (€ 5,5 млн). На второй строчке находится трансфер зимнего новичка Жерзино Ньямси за € 3,5 млн. Дальше по стоимости выделяются подписания Лукаса Фассона (€ 3 млн), Марио Митая (€ 3 млн), Сергея Пиняева (€ 2,6 млн) и Максима Глушенкова (€ 2,6 млн).

ЦСКА, € 25,8 млн

Армейцы, судя по затратам на состав, не должны бороться за чемпионство. Но и восьмое место слишком низкое для них. ЦСКА – шестой в данном рейтинге. Дороже остальных обошёлся столичному клубу купленный летом форвард Виктор Давила (€ 5 млн). На втором месте ещё один прошлогодний новичок – Келлвен (€ 4,5 млн). Помимо них, в пятёрку наиболее ценных входят Иван Обляков (€ 4 млн), Виктор Мендес (€ 2,5 млн) и Мойзес (€ 2,3 млн).

«Оренбург», € 11,7 млн

Возможно, для вас это станет сюрпризом, но достаточно дорогой состав и у «Оренбурга». Конечно, намного дешевле, чем у ЦСКА и других топ-клубов, тем не менее седьмой в лиге. А в таблице оренбуржцы лишь 14-е. Больше всего клуб заплатил за Габриэля Флорентина (€ 2,2 млн). В число наиболее дорогих попали трансферы Лукаса Веры (€ 1,5 млн), Брайана Мансильи (€ 1,2 млн), Эмирджана Гюрлюка (€ 1,2 млн) и ещё троих легионеров, за которых отдали по € 1 млн – Матиаса Переса, Томаса Муро и зимнего новичка Мохаммада Горбани.

«Рубин», € 11,1 млн

Вернувшийся перед этим сезоном в РПЛ «Рубин» – восьмой по стоимости собранного состава. А в таблице команда Рашида Рахимова даже чуть выше – на седьмой позиции. Самые крупные деньги в Казани потратили на покупку сербов Николы Чумича и Уроша Дрезгича: на каждого ушло по € 1,5 млн. За ними в списке наиболее дорогих игроков команды идут зимний новичок Дардан Шабанхаджай (€ 1,2 млн), Мирлинд Даку (€ 1,2 млн), Игор Вуячич (€ 1,0 млн) и Лазар Ранджелович (€ 1,0 млн).

«Ахмат», € 11,0 млн

Клуб из Грозного вложил в игроков сегодняшней команды почти такую же сумму, как «Оренбург» с «Рубином». Занимает девятое место по этому показателю, а после первой части сезона РПЛ находится лишь на 13-й строчке в таблице. Наибольшие деньги южане потратили на Гамида Агаларова – € 3,5 млн. Но форвард не забивает столько, сколько мог бы. В топ-5 находятся также Бернард Бериша (€ 2,5 млн), Артём Тимофеев (€ 800 тыс.), Камило (€ 800 тыс.) и приобретённый нынешней зимой Амин Талал (€ 750 тыс.).

«Ростов», € 9,2 млн

У главного тренера сборной России Валерия Карпина 10-я в лиге команда по затратам на игроков. Можно сказать, при Карпине «Ростов» выступает на своём уровне – занимает 10-е место после первой части сезона. Самым дорогим был трансфер Даниила Уткина из «Краснодара» за € 3 млн. Достаточно солидные для клуба деньги отдали этой зимой и за бразильского новичка Роналдо – € 2 млн. В первую пятёрку входят Николай Комличенко (€ 1,5 млн), ещё один новичок Эяд Эль-Аскалани (€ 920 тыс.) и Мохаммад Мохеби (€ 600 тыс.).

«Крылья Советов», € 8,9 млн

Удивлявшие в первой части сезона «Крылья Советов» лишь 11-е по вложенным в состав средствам. А в турнирной таблице – на шестом месте. Очень успешно сработал тренер Игорь Осинькин. Список дорогих покупок клуба возглавляет трансфер Бенхамина Гарре за € 1,7 млн. Далее в рейтинге приобретения Владимира Писарского (€ 1,35 млн), Фернандо Костанцы (€ 800 тыс.), Амара Рахмановича (€ 750 тыс.) и Егора Карпицкого (€ 730 тыс.).

«Сочи», € 7,5 млн

Бывший обладатель серебра РПЛ свалился в этом сезоне на последнее, 16-е место. А по количеству отданных за своих игроков денег «Сочи» не должен быть даже в зоне стыков – занимает 12-е место. Наибольшую сумму пришлось потратить на трансфер Викторьена Ангбана – € 4,1 млн. В пятёрке самых дорогих находятся ещё покупки Вячеслава Литвинова (€ 1 млн), Кирилла Кравцова (€ 835 тыс.), Марсело Алвеса (€ 500 тыс.) и зимнего новичка Яхья Аттийят-аллаха (€ 500 тыс.).

«Балтика», € 3,9 млн

Калининградский клуб тратит достаточно серьёзные для себя деньги, чтобы удержаться в элите после возвращения в неё спустя 25 лет. «Балтика» в этом рейтинге на 13-м месте, а в таблице РПЛ – пока только 15-я. Два самых дорогих трансфера в истории клуба случились нынешней зимой: Кирилла Капленко подписали за € 1,6 млн, а Алекса Фернандеса – за € 850 тыс. В топ-5 входят сделки с участием ещё трёх новичков – Кевина Андраде (€ 400 тыс.), Данилы Козлова (€ 350 тыс.) и Диего Луны (€ 250 тыс.).

«Урал», € 2,7 млн

Многих потряс спад «Урала» после мощного начала сезона, но команда просто сползла на те позиции, на которых и должна находиться, исходя из затрат на подписание игроков. «Урал» на 14-м месте в РПЛ по этому показателю, а в таблице РПЛ – 12-й. Дороже других клубу обошлись Силвие Бегич (€ 500 тыс.) и Гильерме Шеттине (€ 400 тыс.). Достаточно крупными для «Урала» были также подписания Фаниля Сунгатуллина (€ 380 тыс.), Алексея Каштанова (€ 360 тыс.) и Рая Влута (€ 250 тыс.).

«Пари НН», € 1,5 млн

Нижегородцы на девятом месте в РПЛ, хотя, исходя из суммы, вложенной в приобретение игроков, должны располагаться в зоне вылета – на 15-м месте. Сергей Юран превратил потенциального аутсайдера в крепкого середняка. Самая дорогая сделка для «Пари НН» – трансфер Виктора Александрова за € 320 тыс. Приобретение Александра Трошечкина стоило клубу € 300 тыс. В топ-5 попали также покупки Мамаду Майга (€ 250 тыс.), Хуана Босельи (€ 200 тыс.) и Никиты Каккоева (€ 120 тыс.).

«Факел», € 0,35 млн

Воронежский клуб – абсолютный аутсайдер с точки зрения потраченных на нынешний состав денег. Зато в таблице РПЛ команда Сергея Ташуева значительно выше – на 11-м месте. У «Факела» не наберётся даже пятёрка игроков, которых клуб подписывал не в качестве свободных агентов. Никита Моцпан стоил € 150 тыс, Ильнур Альшин — € 120 тыс, Вячеслав Якимов — € 50 тыс, а выкупленный в это зимнее окно Райан Сенхаджи — € 30 тыс. Остальные приходили бесплатно.

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