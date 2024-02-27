Погребняк резко высказался о завершении карьеры

Экс нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк заявил «Матч ТВ», что в вопросе завершения его карьеры «все и так всё понимают».

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За карьеру 40 летний Погребняк выступал за такие клубы, как «Спартак», «Томь», «Шинник», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Тосно» и другие.

— Вы говорили о том, что завершили карьеру, но потом это опровергли. Как сейчас обстоит ситуация?

— Это вопрос, который комментировать бессмысленно. Все и так всё понимают.

— Сейчас вы можете официально сказать, что завершили карьеру?

— Не надо из меня делать дурака. Уже три года прошло. Получилось так, как получилось, — сказал Погребняк «Матч ТВ».