Роналду о жесте у паха после матча с «Аль-Шабабом»: «Он выражает силу и победу. Мы в Европе к этому привыкли»
Криштиану Роналду объяснил свой неприличный жест.
Напомним, по окончании гостевого матча против «Аль-Шабаба» в 21-м туре саудовской лиги форвард «Аль-Насра» услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху. После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.
Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали расследование этого эпизода. Сообщалось, что футболисту грозит дисквалификация на 2 матча.
Сегодня Роналду объяснил свои действия, выступив перед дисциплинарным комитетом.
«Я уважаю все клубы. А движение на этих кадрах выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли», – сказал Роналду.
Роналду о жесте у паха после матча с «Аль-Шабабом»: «Он выражает силу и победу. Мы в Европе к этому привыкли»
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