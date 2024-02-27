Экс-игрок «Краснодара» оказался на ИВЛ: подробности и реакции

«С точки зрения футбола в «Краснодаре» всё было хорошо. Но коронавирус усложнил ситуацию. У меня было много чудесных спортивных моментов, однако моей жене часто было одиноко. В России всё не так, как в Швеции или Бельгии. Здесь мы тратим два часа, чтобы доехать на выездной матч на автобусе. В России ты должен летать на самолёте каждые две недели, уезжая из дома на три дня. В Брюсселе у меня будет больше семейного счастья».