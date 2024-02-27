Полузащитник "Челси" получил очередную травму

«Вчера мы узнали, что Нкунку травмировался, но мы не знаем когда он получил травму. Мы будем оценивать его состояние день за днём, но прогноз таков – он пропустит около 3-4 недель, надеемся не больше.



Для него это тяжёлый сезон. Мы все видели как он буквально летает по полю на предсезонке, а потом он получил травму. Прошло восемь месяцев, Нкунку возвращался на пару матчей, но это не тот игрок что раньше. В голове мы держим того Кристофера, которого видели летом, но это невозможно из-за обстоятельств. Поэтому не стоит его судить», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».