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«Кубань» арендовала Леона Мусаева у «Рубина»

«Кубань» арендовала полузащитника Леона Мусаева у казанского «Рубина» до конца сезона.

«Кубань» арендовала Леона Мусаева у «Рубина»
© Чемпионат.com

«Мусаев переходит в «Кубань». 25-летний полузащитник «Рубина» Леон Мусаев проведёт вторую часть сезона 2023/2024 в краснодарской «Кубани» на правах аренды. Успехов, Леон!», — сообщает пресс-служба клуба.

Леон является воспитанником «Зенита», откуда в январе 2021 года перебрался в «Рубин». В прошлом сезоне российский футболист получил травму крестообразных связок, из-за которой долго восстанавливался. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 400 тыс.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Рубин» располагается на седьмом месте с 28 очками. «Кубань» после 20 проведённых игр в Мелбет Первой лиге находится на 15-й строчке с 20 очками.

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