«Кубань» арендовала Леона Мусаева у «Рубина»

«Мусаев переходит в «Кубань». 25-летний полузащитник «Рубина» Леон Мусаев проведёт вторую часть сезона 2023/2024 в краснодарской «Кубани» на правах аренды. Успехов, Леон!», — сообщает пресс-служба клуба.

Леон является воспитанником «Зенита», откуда в январе 2021 года перебрался в «Рубин». В прошлом сезоне российский футболист получил травму крестообразных связок, из-за которой долго восстанавливался. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 400 тыс.