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Женская сборная России в товарищеском матче разгромила Ботсвану

Во вторник, 27 февраля, состоялся товарищеский матч женских сборных России и Ботсваны. Встреча проходила в Турции на стадионе Kaya Hotel Sports Center и началась в 17:00 по московскому времени. Игра завершилась разгромной победой российских футболисток со счётом 4:0.

Женская сборная России в товарищеском матче разгромила Ботсвану
© РИА Новости

Голами в составе сборной России отмечались защитница «Локомотива» Анна Беломытцева, забивавшая на третьей и 86-й минутах (с пенальти), а также полузащитница «Спартака» Марина Фёдорова (на девятой минуте) и полузащитница ЦСКА Надежда Смирнова (на 42-й минуте).

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных.

Футбол
Анна Беломытцева
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