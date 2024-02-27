Женская сборная России в товарищеском матче разгромила Ботсвану

Во вторник, 27 февраля, состоялся товарищеский матч женских сборных России и Ботсваны. Встреча проходила в Турции на стадионе Kaya Hotel Sports Center и началась в 17:00 по московскому времени. Игра завершилась разгромной победой российских футболисток со счётом 4:0.

Голами в составе сборной России отмечались защитница «Локомотива» Анна Беломытцева, забивавшая на третьей и 86-й минутах (с пенальти), а также полузащитница «Спартака» Марина Фёдорова (на девятой минуте) и полузащитница ЦСКА Надежда Смирнова (на 42-й минуте).