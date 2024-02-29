Стали известны имена претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в феврале

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на приз лучшему футболисту февраля. На награду претендуют семь игроков из семиклубов.

Голосование продлится до понедельника, 4 марта. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В январе 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан форвард «Ливерпуля» Диогу Жота, лучшим тренером — наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.