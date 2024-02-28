«Манчестер Сити» разгромил «Лутон» благодаря пента-трику Холанда

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Лутон Таун» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Кенилуорт Роуд» в Лутоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступал Энтони Тейлор. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Горожане» разгромили своего соперника со счётом 6:2 и вышли в четвертьфинал турнира.

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«Сити» вышел вперёд уже на третьей минуте благодаря голу Эрлинга Холанда. Спустя 16 минут норвежский форвард отметился ещё одним забитым мячом. На 40-й минуте нападающий оформил хет-трик. На 45-й минуте полузащитник «Лутона» Джордан Кларк отыграл один мяч.