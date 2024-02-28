Судья подрался с игроком во время матча лиги Екатеринбурга по мини-футболу

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Во время матча городской лиги Екатеринбурга по мини-футболу произошла драка между главным арбитром Романом Камбаровым и футболистом «Уралхиммаша» Валерием Лебедевым. Об этом в среду, 28 февраля, сообщает «Чемпионат».

Инцидент произошел во время матча между местными командами «Памир» и «Уралхиммаш». Началось все с желтой карточки, которую Лебедев получил за спор с арбитром. После того как спортсмен продолжил препираться с Камбаровым, тот предъявил ему вторую карточку. Но и после этого Лебедев отказался покидать площадку, тогда арбитр ударил спортсмена кулаком в лицо.

Камбарова отстранили от судейства до конца сезона, а Лебедева дисквалифицировали на такой же срок, передает издание.

Другой инцидент произошел в январе во время любительского футбольного матча в Таиланде. Во время матча одному из игроков что-то не понравилось, он ударил своего обидчика в лицо, сломав ему челюсть.