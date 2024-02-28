Гандболист Киреев покинет «Фюксе Берлин» по окончании сезона-2023/2024

36-летний российский голкипер Виктор Киреев покинет гандбольный клуб «Фюксе Берлин» по окончании сезона, сообщает пресс-служба клуба.

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Немецкая команда решила сделать ставку на воспитанников Лассе Людвига и Деяна Милославлева.

«Мы решили в будущем полагаться на дуэт Лассе Людвига и Деяна Милосавлева. Таким образом, мы последовательно продолжаем наш путь интеграции собственных молодых талантов в команду бундеслиги», — заявил спортивный директор «Берлина» Штефан Кречмар.

Киреев перешел в «Берлин» из ЦСКА в сезоне-2022/2023. В составе команды россиянин выиграл Лигу Европы, а также взял бронзовые медали чемпионата Германии.

В нынешнем сезоне вратарь провёл 69 матчей (51 в Бундеслиге и 18 в Европейской лиге).